Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний вывозной рейс для россиян вылетел из Кубы в Москву

Из Варадеро на Кубе в Москву вылетел последний вывозной рейс российских туристов. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Источник: Life.ru

Рейс FV6928 авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса в 20:30 по местному времени. Изначально время вылета было запланировано на 19:25. Самолёт приземлится в Шереметьево в 16:49 по московскому времени. Но согласно сервису FlightAware, он прибудет в 15:20.

Ранее Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей назвала энергетическую блокаду республики настоящим геноцидом кубинского народа. Она призвала мировое сообщество активнее выступать в защиту Острова свободы. Спикер Совфеда подчеркнула, что никаких оснований для нападок на мирную страну нет, а попытки сменить власть на острове являются грубым нарушением международного права.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше