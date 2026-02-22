Последний вывозной рейс для россиян вылетел из Кубы в Москву

Рейс FV6928 авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса в 20:30 по местному времени. Изначально время вылета было запланировано на 19:25. Самолёт приземлится в Шереметьево в 16:49 по московскому времени. Но согласно сервису FlightAware, он прибудет в 15:20.