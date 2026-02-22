Власти Германии, принявшие решение отказаться от поставок газа из России, не обеспечили страну необходимой подготовкой к новым условиям снабжения топливом. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По данным Gas Infrastructure Europe, к 16 февраля запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились до 22,99%.
Комментируя последствия отказа от российского газа, Нимайер заявил, что поставки из США осуществляются в небольших объемах, при этом в Германии функционируют лишь четыре терминала для приема сжиженного природного газа.
«Даже если бы приходило достаточно, все равно была бы очередь газовозов из-за нехватки терминалов. Власти ни к чему не подготовились», — сказал он.
Сейчас, как сообщил Нимайер, правительство канцлера Фридриха Мерца ведет переговоры о поставках СПГ из Катара, однако между сторонами сохраняются разногласия по условиям.
Напомним, страны Европейского союза в плане REPowerEU, опубликованном весной 2022 года, обозначили намерение отказаться от российского трубопроводного газа в 2027—2028 годах.