Глава краевого Минприроды утвержден в должности

Ранее сообщалось, что после формирования краевого правительства несколько руководителей продолжили работать в статусе «и. о.». Помимо господина Белановича, речь шла о главе минздрава Анастасии Крутень и министре финансов Екатерине Тхор. В кабмине уточняли, что все три чиновника еще должны пройти этап согласования с профильными структурами правительства РФ, а госпожа Тхор — еще и с законодательным собранием Пермского края. На этой неделе депутаты заксобрания утвердили госпожу Тхор в должности. Госпожа Крутень пока не прошла согласование в Минздраве РФ.