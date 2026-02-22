Ричмонд
«Ни к чему не подготовились»: в Германии заявили о проблемах из-за отказа от российского газа

Ральф Нимайер: власти ФРГ не подготовились к отказу от газа из России.

Источник: Комсомольская правда

Власти ФРГ, отказавшиеся от российского газа, никак не подготовились к обеспечению страны топливом в новых условиях. Такое заявление сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 16 февраля 2026 года уровень запасов газа в немецких хранилищах опустился до 22,99%.

«Из США мы получаем только небольшой объем, но у нас в любом случае всего четыре терминала для сжиженного природного газа… Власти ни к чему не подготовились», — приводит РИА Новости слова Нимайера.

По его словам, правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца сейчас старается договориться о поставках сжиженного природного газа из Катара, но между сторонами есть расхождения по условиям поставок.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что решение Евросоюза полностью отказаться от импорта дешевого российского газа навсегда лишило европейскую промышленность конкурентоспособности.

