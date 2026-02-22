Axios: сенатор Грэм призвал Трампа не слушать советующих не бомбить Иран

Сенатор США Линдси Грэм* призывает президента страны Дональда Трампа не слушать тех, кто советует ему «не бомбить Иран», пишет американский новостной сайт Axios.
«Грэм сообщил Axios, что несколько человек в окружении президента Трампа советуют ему не бомбить Иран. Грэм призывает президента игнорировать их», — говорится в публикации.
Отмечается, что, по мнению Грэма, у Соединенных Штатов появился шанс добиться в Иране «исторических перемен». При этом он утверждает, что заявления противников этого становятся все громче.
Ранее Трамп заявил, что отводит на достижение соглашения с Ираном «10−15 дней».
Информировалось, что стратегические бомбардировщики B-2 Spirit США были переведены в состояние повышенной боевой готовности, а на передовые позиции направлены самолеты-заправщики.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.