Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: сенатор Грэм призвал Трампа не слушать советующих не бомбить Иран

Издание Axios заявило, что сенатор США Линдси Грэм призывает президента страны Дональда Трампа не слушать тех, кто советует ему «не бомбить Иран».

Источник: Аргументы и факты

Сенатор США Линдси Грэм* призывает президента страны Дональда Трампа не слушать тех, кто советует ему «не бомбить Иран», пишет американский новостной сайт Axios.

«Грэм сообщил Axios, что несколько человек в окружении президента Трампа советуют ему не бомбить Иран. Грэм призывает президента игнорировать их», — говорится в публикации.

Отмечается, что, по мнению Грэма, у Соединенных Штатов появился шанс добиться в Иране «исторических перемен». При этом он утверждает, что заявления противников этого становятся все громче.

Ранее Трамп заявил, что отводит на достижение соглашения с Ираном «10−15 дней».

Информировалось, что стратегические бомбардировщики B-2 Spirit США были переведены в состояние повышенной боевой готовности, а на передовые позиции направлены самолеты-заправщики.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше