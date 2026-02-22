Уиткофф пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие недели

Ранее Стивен Уиткофф назвал возможные сроки нового раунда переговоров. Спецпосланник допустил встречу президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, такая встреча может состояться в течение трёх недель. Уиткофф также не исключил трёхсторонний формат с участием американского лидера. Он подчеркнул, что Дональд Трамп присоединится к переговорам только при уверенности в их успехе.