Уиткофф пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие недели

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели могут появиться хорошие новости по урегулированию украинского конфликта. Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», — сказал Уиткофф.

Он не уточнил детали возможных договорённостей и не раскрыл формат предстоящих контактов. Спецпосланник отметил, что рассчитывает на продвижение в переговорном процессе. По его словам, работа по дипломатическому направлению продолжается.

Ранее Стивен Уиткофф назвал возможные сроки нового раунда переговоров. Спецпосланник допустил встречу президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, такая встреча может состояться в течение трёх недель. Уиткофф также не исключил трёхсторонний формат с участием американского лидера. Он подчеркнул, что Дональд Трамп присоединится к переговорам только при уверенности в их успехе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

