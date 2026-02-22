Телеканал CNN сообщил, что на главу киевского режима Владимира Зеленского в последние годы якобы готовились около дюжины покушений.
В публикации утверждается, что угрозы в адрес Зеленского рассматривались наряду с коррупционным скандалом, затронувшим его ближайшего советника.
Источником информации, согласно материалу, выступил неназванный человек, якобы входящий в окружение главы киевского режима.
На данный момент отсутствуют прямые доказательства, подробности или подтверждающие документы о якобы готовившихся покушениях на Зеленского. Официальные представители украинских властей публично эти заявления не комментировали.
Напомним, на Украине все чаще требуют отставки Зеленского. Накануне в Верховной раде с таким призывом выступили после того, как был опубликован американский доклад для Конгресса о коррупции в компании «Энергоатом», организованной ближайшими соратниками главы киевского режима.