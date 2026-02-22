Экономика остается ключевым направлением диалога Узбекистана с Афганистаном — МИД

Глава МИД Узбекистана провел содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.
«Провели продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки», — написал Саидов в своем Telegram-канале.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, сделав акцент на расширении экономического сотрудничества и укреплении практического взаимодействия по приоритетным направлениям.
«Обменялись мнениями по вопросам развивающейся двусторонней повестки, уделив особое внимание расширению экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия в приоритетных сферах», — добавил министр.
Также стороны подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания.