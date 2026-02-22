Ричмонд
Экономика остается ключевым направлением диалога Узбекистана с Афганистаном — МИД

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Афганистана уделяют особое внимание развитию экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия, заявил министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов.

Источник: Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов

Глава МИД Узбекистана провел содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки.

«Провели продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки», — написал Саидов в своем Telegram-канале.

Торговые соглашения на $300 млн: Сырдарья и Афганистан укрепляют бизнес-связи.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, сделав акцент на расширении экономического сотрудничества и укреплении практического взаимодействия по приоритетным направлениям.

«Обменялись мнениями по вопросам развивающейся двусторонней повестки, уделив особое внимание расширению экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия в приоритетных сферах», — добавил министр.

Также стороны подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания.

Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
