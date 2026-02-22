Ричмонд
Российский боец в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ под Красноармейском

Подразделение ВСУ попало под обстрел на территории свинофермы под Красноармейском.

Источник: Комсомольская правда

Российский военнослужащий в одиночку взял в плен восемь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Игорь Бойко.

По его словам, подразделение ВСУ было переброшено на позицию, оборудованную на территории свинофермы под Красноармейском. Вскоре по объекту начала работать артиллерия. В результате обстрела один украинский военный погиб, а еще несколько получили ранения.

«Прилетел дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед… Позднее дроном спалился Андрей. И нас — восемь человек — взял в плен один человек», — приводит РИА Новости слова украинского военного.

Напомним, украинские солдаты массово сдаются в плен. На Херсонском и Запорожском направлениях военнослужащие ВСУ регулярно обращаются с просьбами организовать коридоры для сдачи в плен. Один из попавший в плен украинских военных заявил, что для него Украина как государство перестала существовать.

