В РФ хотят запретить выдавать патенты мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума

«Устанавливаются следующие условия, при соблюдении хотя бы одного из которых патент не может быть выдан (продлен) или аннулируется: в случае отсутствия в отношении иностранного гражданина Информации, в случае если согласно Информации сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода, за который представлена соответствующая Информация», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ.
Законопроектом предусматривается представление в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме информации о полученной иностранными гражданами сумме доходов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года.
Уточняется, что информация формируется ФНС России на основании сведений из отчетности работодателей по страховым взносам, а также на основании заявленных иностранным гражданином доходов в случае применения им специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
В пояснительной записке подчеркивается, что указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранным гражданином впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Законопроектом предлагается уточнить, что в целях подтверждения временного (постоянного) проживания в России вместе с соответствующим уведомлением иностранный гражданин обязан подать один из следующих документов: справку о полученной физическими лицами сумме доходов за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники доходов данного иностранного гражданина за прошедший календарный год.
Кроме того, подтверждением могут быть документы об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на иждивении при осуществлении трудовой деятельности у физлиц для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Либо, согласно проекту, документы о получении за прошедший налоговый период доходов от инвестиционной и управленческой деятельности (дивиденды от российских организаций, проценты по вкладам в российских банках, доходы по операциям с ценными бумагами, полученными в РФ, вознаграждения членов совета директоров российских компаний).