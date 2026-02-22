Уиткофф заявил, что Путин всегда был честен с ним

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин всегда был честен с ним.
— Он всегда был со мной честен. Когда я это говорю, меня тут же начинают критиковать, но это точное утверждение. Он сам сказал мне, что для него неприемлемо, — сказал Уиткофф в интервью Fox News.
Он добавил, что проведенные с российским президентом встречи оказались важными для понимания позиции Москвы.
Стив Уиткофф также заявил, что в течение трех следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине. Кроме того, по его словам, в будущем может состояться и трехсторонняя встреча с участием Дональда Трампа.
19 февраля президент Соединенных Штатов вновь выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Он также повторил, что раньше считал, что завершить украинский конфликт будет проще, чем остальные.