Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф заявил, что Путин всегда был честен с ним

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин всегда был честен с ним.

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин всегда был честен с ним.

— Он всегда был со мной честен. Когда я это говорю, меня тут же начинают критиковать, но это точное утверждение. Он сам сказал мне, что для него неприемлемо, — сказал Уиткофф в интервью Fox News.

Он добавил, что проведенные с российским президентом встречи оказались важными для понимания позиции Москвы.

Стив Уиткофф также заявил, что в течение трех следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине. Кроме того, по его словам, в будущем может состояться и трехсторонняя встреча с участием Дональда Трампа.

19 февраля президент Соединенных Штатов вновь выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Он также повторил, что раньше считал, что завершить украинский конфликт будет проще, чем остальные.

Экс-посол США в Польше Дэниел Фрид высказал мнение, что во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине представителям США удалось добиться «впечатляющих уступок» со стороны Украины и стран ЕС.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше