В Германии призвали вернуться к поставкам энергоресурсов из России

В Германии выступили за возвращение поставок российских энергоресурсов. Такой призыв на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц высказала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Она подчеркнула, что без этого страна теряет конкурентоспособность.

Источник: Life.ru

«У партии “Альтернатива для Германии” есть план для Германии, и мы совершенно чётко заявляем, что Германия должна вернуться к доступному и надёжному энергоснабжению, чтобы быть конкурентоспособной на международном уровне. Это, конечно, включает в себя возвращение к атомной энергетике, и мы должны закупать энергоносители — нефть и природный газ — там, где это дешевле всего, а это Россия», — сказала она.

Вайдель подчеркнула, что ФРГ срочно нуждается в масштабных реформах. По её словам, отказ от дешёвых энергоресурсов подрывает экономику страны и ослабляет позиции Германии на мировом рынке. Именно экономические причины лежат в основе позиции партии по украинскому конфликту. По мнению Вайдель, его необходимо как можно скорее завершить путём переговоров.

Ранее сообщалось, что отказ от российского газа поставил Германию в крайне сложное положение. Запасы топлива в стране быстро сокращаются, а уровень газа в хранилищах опустился до 22,99%. Такая ситуация стала прямым следствием решения немецких властей отказаться от прямых поставок газа из России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше