В Германии призвали вернуться к поставкам энергоресурсов из России

«У партии “Альтернатива для Германии” есть план для Германии, и мы совершенно чётко заявляем, что Германия должна вернуться к доступному и надёжному энергоснабжению, чтобы быть конкурентоспособной на международном уровне. Это, конечно, включает в себя возвращение к атомной энергетике, и мы должны закупать энергоносители — нефть и природный газ — там, где это дешевле всего, а это Россия», — сказала она.