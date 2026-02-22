Ричмонд
В Германии призвали вернуться к атомной энергетике и поставкам энергоносителей из РФ

Лидер АдГ Вайдель призвала возобновить поставки энергоресурсов из России.

Источник: Комсомольская правда

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель выступила с призывом к пересмотру энергетической политики ФРГ и возвращению к атомной энергетике, а также к возобновлению импорта энергоносителей из России.

В ходе выступления на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Вайдель отметила, что ФРГ должна обеспечить «доступное и надежное энергоснабжение» для сохранения конкурентоспособности на международной арене.

«Германия должна вернуться к доступному и надежному энергоснабжению… И к этому относится и возврат к атомной энергетике, разумеется, и мы должны закупать энергоносители, нефть и газ, там, где это доступнее всего — в России», — подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), к 16 февраля 2026 года запасы газа в немецких хранилищах снизились до 22,99%.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, комментируя такие данные, отметил, что немецкие власти, отказавшиеся от российского газа, никак не подготовились к обеспечению страны топливом в новых условиях. Он обратил внимание на то, что для приема сжиженного природного газа из США у них есть только четыре терминала.

