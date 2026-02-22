Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, комментируя такие данные, отметил, что немецкие власти, отказавшиеся от российского газа, никак не подготовились к обеспечению страны топливом в новых условиях. Он обратил внимание на то, что для приема сжиженного природного газа из США у них есть только четыре терминала.