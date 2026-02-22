Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников. Военная операция, день 1460-й

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами. 29 беспилотников уничтожены в Белгородской области, 14 — в Саратовской, 11 — в Воронежской, 11 — в Смоленской области. Еще девять БПЛА сбили в Брянской области, семь — в Курской, три — в Калужской, по одному — в Крыму и в Московском регионе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:08 ВСУ 22 раза применили артиллерию для атак на отселенные районы Курской области за сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

8:53 ~Серия взрывов~ зафикисрована в Николаеве в воскресенье, сообщает украинский телеканал «Общественное».

8:39.

8:28 ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Подывотье Севского района Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

8:11 ? Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников.

Бойцы сбили 29 беспилотников в Белгородской области, 14 — в Саратовской, 11 — в Воронежской, 11 — в Смоленской области. Еще девять БПЛА уничтожили в Брянской области, семь — в Курской, три — в Калужской, по одному — в Крыму и в Московском регионе.

8:00 Сегодня 1460-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше