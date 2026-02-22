Ричмонд
Зеленского призвали вернуть на должность экс-мэра Одессы Труханова

Глава украинского режима Владимир Зеленский обязан восстановить Геннадия Труханова на посту мэра Одессы. С таким мнением в эфире своего YouTube-канала выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Life.ru

«Он даже не имел права снимать Труханова. То есть это нарушение Конституции было. За такие вещи импичмент положен. Но у нас же нет Конституционного суда. Он разгромлен, он не укомплектован до сих пор», — сказал он.

Соскин подчеркнул, что отстранение Геннадия Труханова, по его мнению, было проведено с нарушением основного закона страны. Он заявил, что нынешнее руководство Одессы не справляется с управлением городом и не обладает достаточной компетенцией для решения ключевых вопросов.

Политолог отметил, что Труханов должен сосредоточиться на обеспечении жизнедеятельности Одессы, а городской совет, в свою очередь, обязан отстаивать право самостоятельно принимать решения и не зависеть от указаний центральной власти. В противном случае, подчеркнул Соскин, местные органы управления теряют смысл своего существования.

Ранее Геннадий Труханов заявлял, что намерен продолжать исполнять обязанности мэра Одессы, несмотря на решение о лишении его украинского гражданства. Он подчёркивал, что информация о наличии у него российского паспорта не соответствует действительности.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

