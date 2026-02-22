Ричмонд
Азаров: Запад почти полностью контролирует недра Украины

Экс-премьер Украины заявил, что Зеленский бесплатно отдал все недра США и Британии.

Источник: Аргументы и факты

Страны Запада и иностранные корпорации сейчас почти полностью контролируют недра и земли Украины. Об этом агентству РИА Новости заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Доля практически 100%. Вся земля под разными видами находится в собственности крупнейших аграрных корпораций вроде Monsanto», — подчеркнул Азаров.

Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский бесплатно отдал недра страны США и Великобритании. Азаров указал, что населению Украины больше ничего не принадлежит.

«За что народ погибает, я понять не могу. За Зеленского, чтобы он карманы себе набивал?» — возмутился бывший украинский премьер.

Ранее Азаров сообщил, что стоимость газа на Украине выросла почти в 22 раза.

