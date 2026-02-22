Страны Запада и иностранные корпорации сейчас почти полностью контролируют недра и земли Украины. Об этом агентству РИА Новости заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Доля практически 100%. Вся земля под разными видами находится в собственности крупнейших аграрных корпораций вроде Monsanto», — подчеркнул Азаров.
Он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский бесплатно отдал недра страны США и Великобритании. Азаров указал, что населению Украины больше ничего не принадлежит.
«За что народ погибает, я понять не могу. За Зеленского, чтобы он карманы себе набивал?» — возмутился бывший украинский премьер.
Ранее Азаров сообщил, что стоимость газа на Украине выросла почти в 22 раза.