Дмитриев поблагодарил Макфола за продвижение аккаунта

Кирилл Дмитриев поблагодарил бывшего посла США в Москве Майкл Макфол за продвижение аккаунта и публикаций в социальной сети X.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поблагодарил бывшего посла США в Москве Майкл Макфол за продвижение его аккаунта и публикаций в социальной сети X*.

В своем сообщении он выразил благодарность Макфолу, назвав его «Майк “дипстейт”», за постоянное продвижение.

Поводом для реакции стала публикация Макфола, в которой тот написал, что поведение Дмитриева в социальных сетях, по его мнению, свидетельствует о несерьезном отношении России к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Дмитриев принимал участие в очередном раунде переговоров по украинскому урегулированию, который прошел в Женеве 17−18 февраля.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

