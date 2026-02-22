Ричмонд
Аналитик назвал самую худшую авантюру Зеленского за последнее время

Действия главы украинского режима Владимира Зеленского в отношении Венгрии и Словакии стали его самым неудачным политическим шагом. С таким мнением в соцсети Х выступил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя предупреждение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину.

«Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день», — написал он.

По мнению Кошковича, резкая риторика Киева и ультиматумы в адрес соседних стран спровоцировали ответную реакцию. Венгрия и Словакия могут действовать согласованно. Он допустил, что Будапешт способен поддержать шаги Братиславы и предпринять аналогичные меры в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Словакия Роберт Фицо заявлял, что Братислава готова приостановить поставки электроэнергии на Украину в случае, если Киев не восстановит транзит нефти в страну. Фицо подчёркивал, что Словакия является суверенным государством и вправе принимать самостоятельные решения в сфере энергетики.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

