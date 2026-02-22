Аналитик назвал самую худшую авантюру Зеленского за последнее время

«Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день», — написал он.
По мнению Кошковича, резкая риторика Киева и ультиматумы в адрес соседних стран спровоцировали ответную реакцию. Венгрия и Словакия могут действовать согласованно. Он допустил, что Будапешт способен поддержать шаги Братиславы и предпринять аналогичные меры в ближайшее время.
Ранее премьер-министр Словакия Роберт Фицо заявлял, что Братислава готова приостановить поставки электроэнергии на Украину в случае, если Киев не восстановит транзит нефти в страну. Фицо подчёркивал, что Словакия является суверенным государством и вправе принимать самостоятельные решения в сфере энергетики.
