Министр Роган: Венгрия не поддастся шантажу Украины

«Мы даже не говорили о других последствиях членства Украины, например о том, что нам, венграм, и Европе придется финансировать ее в течение 10−15 лет. Поэтому мы ни при каких обстоятельствах не поддадимся этому шантажу и, при необходимости, примем контрмеры», — сказал Роган в эфире венгерского телеканала Hír TV.