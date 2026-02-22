Министр Роган: Венгрия не поддастся шантажу Украины

Венгрия не поддастся шантажу Украины из-за вопросов ее вступления в Евросоюз и эксплуатации нефтепровода «Дружба», заявил глава кабинета венгерского премьер-министра Антал Роган.
«Мы даже не говорили о других последствиях членства Украины, например о том, что нам, венграм, и Европе придется финансировать ее в течение 10−15 лет. Поэтому мы ни при каких обстоятельствах не поддадимся этому шантажу и, при необходимости, примем контрмеры», — сказал Роган в эфире венгерского телеканала Hír TV.
В среду, 18 февраля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна приостановила поставки дизельного топлива на Украину до возобновления транзита российской нефти. По его словам, это стало ответом на шантаж Украины, которая по политическим причинам не возобновляет транзит нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», пытаясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на апрельские выборы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытках дестабилизировать ситуацию в его государстве. Он отметил, что Киев вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии и что его действия, связанные с трубопроводом «Дружба», могут привести к росту цен на топливо и увеличению расходов венгерских граждан.