Politico: Мелони инициировала перенос франко-итальянского саммита

У Мелони всегда были «неровные» отношения с Макроном, хотя он стал первым лидером, кого она пригласила на неформальную встречу в Риме, как только заняла пост премьера осенью 2022 года. Однако уже через несколько дней произошло их первое столкновение на почве миграционной темы. Члены правящей коалиции Италии, в частности вице-премьер и министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини, открыто критикуют Макрона, на грани оскорблений. Известно, что и партия Сальвини «Лига», и «Братья Италии» близки по политическим установкам французскому «Национальному объединению» Марин Ле Пен.