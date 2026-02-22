Ричмонд
Politico: Мелони инициировала перенос франко-итальянского саммита

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон перенесли франко-итальянский саммит, запланированный на начало апреля в Тулузе. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на французского дипломата.

Источник: AP 2024

По его данным, Рим попросил отложить встречу до проведения саммита Группы семи (G7) 15—17 июня во французском Эвиане. Газета утверждает, что решение не было связано с недавними разногласиями между Мелони и Макроном. Саммит в Тулузе должен был стать первой встречей такого уровня с 2020 года и продемонстрировать укрепление сотрудничества между Парижем и Римом.

У Мелони всегда были «неровные» отношения с Макроном, хотя он стал первым лидером, кого она пригласила на неформальную встречу в Риме, как только заняла пост премьера осенью 2022 года. Однако уже через несколько дней произошло их первое столкновение на почве миграционной темы. Члены правящей коалиции Италии, в частности вице-премьер и министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини, открыто критикуют Макрона, на грани оскорблений. Известно, что и партия Сальвини «Лига», и «Братья Италии» близки по политическим установкам французскому «Национальному объединению» Марин Ле Пен.

