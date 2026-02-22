Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

L"AntiDiplomatico сообщило о планах Европы усилить напряженность с РФ

Лондон и ряд его европейских союзников рассматривают возможность формирования новых очагов напряженности вокруг России независимо от перспектив урегулирования конфликта на Украине. Об этом 21 февраля сообщило издание L"AntiDiplomatico.

Источник: РИА "Новости"

«Даже если соглашение по Киеву теоретически возможно, Лондон и другие европейские партнеры уже работают над активизацией новых фронтов напряженности, укрепляя логику постоянной конфронтации как открыто признали даже высшие чины британской разведки», — говорится в публикации.

Издание также указывает, что продолжающееся противостояние выгодно оборонной промышленности стран Европы, в том числе крупным компаниям Великобритании, которые, как утверждается, демонстрируют рекордные финансовые показатели.

В публикации подчеркивается, что для части европейских политиков завершение конфликта на Украине может повлечь внутренние политические риски, включая обсуждение социальных и энергетических последствий решений чиновников в последние годы.