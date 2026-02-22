«Даже если соглашение по Киеву теоретически возможно, Лондон и другие европейские партнеры уже работают над активизацией новых фронтов напряженности, укрепляя логику постоянной конфронтации как открыто признали даже высшие чины британской разведки», — говорится в публикации.
Издание также указывает, что продолжающееся противостояние выгодно оборонной промышленности стран Европы, в том числе крупным компаниям Великобритании, которые, как утверждается, демонстрируют рекордные финансовые показатели.
В публикации подчеркивается, что для части европейских политиков завершение конфликта на Украине может повлечь внутренние политические риски, включая обсуждение социальных и энергетических последствий решений чиновников в последние годы.