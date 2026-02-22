«Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства и его поэтапной трансформации из страны с собственными интересами, населением, экономикой и государственными интересами в набор разномастных ресурсов», — сказал Мирошник.
Дипломат отметил, что после переворота Украина превратилась в страну с межнациональной рознью и стала площадкой для военных испытаний. По его словам, жители страны начали использоваться как ресурс, в том числе в виде «пушечного мяса» для конфликтов, координировавшихся и финансировавшихся западными государствами. Мирошник подчеркнул, что с этого момента Украина фактически пошла по пути самоликвидации, действуя в интересах чужих стран, а не собственного населения и государства.
Ранее сообщалось, что Украина через десять лет может перестать существовать как государство. Несмотря на оптимистичные заявления командующего Нацгвардия Украины Александра Пивненко о «победах», страна неизбежно теряет ресурсы и население.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.