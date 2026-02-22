Дипломат отметил, что после переворота Украина превратилась в страну с межнациональной рознью и стала площадкой для военных испытаний. По его словам, жители страны начали использоваться как ресурс, в том числе в виде «пушечного мяса» для конфликтов, координировавшихся и финансировавшихся западными государствами. Мирошник подчеркнул, что с этого момента Украина фактически пошла по пути самоликвидации, действуя в интересах чужих стран, а не собственного населения и государства.