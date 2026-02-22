Ричмонд
Экс-принц Эндрю мог сливать правительственные данные Эпштейну

Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор находится под следствием полиции после того, как ему предъявили обвинения в передаче конфиденциальных правительственных документов финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В 2010 году Эндрю делился с Эпштейном сведениями о реструктуризации Royal Bank of Scotland и деталями переговоров с руководством банка. Также он пересылал закрытые отчёты о визитах во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь, даже конфиденциальный брифинг по инвестиционным возможностям в Афганистане.

Следствие полагает, что принц также помогал финансисту выстраивать деловые контакты, включая попытки наладить связи с банками и чиновниками в Ливии. Эти действия, по версии полиции, происходили во время работы Эндрю на посту торгового представителя Великобритании, что делает их предметом уголовного расследования.

Ранее Карл III предоставил правоохранительным органам полный доступ ко всем документам, связанным с работой его младшего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на посту торгового спецпредставителя Великобритании. Представители королевской семьи заявили о готовности полностью и искренне сотрудничать с полицией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

