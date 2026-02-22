Ричмонд
В РФ с 1 марта будут блокировать сайты с продажами табака

С 1 марта в России без решения суда будут блокироваться сайты, предлагающие табачную и никотинсодержащую продукцию. Соответствующее положение закреплено в постановлении правительства РФ.

Источник: Аргументы и факты

В документе указано, что реализация полномочий по блокировке осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Росалкогольтабакконтроль получит право ограничивать доступ к предложениям о дистанционной продаже табака, никотинсодержащих изделий и устройств для их потребления, а также вейпов и кальянов, розничная продажа которых дистанционным способом запрещена законом об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Ранее с 2018 года аналогичный подход применяется ведомством к информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции.