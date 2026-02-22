В РФ с 1 марта будут блокировать сайты с продажами табака

Росалкогольтабакконтроль получит право ограничивать доступ к предложениям о дистанционной продаже табака, никотинсодержащих изделий и устройств для их потребления, а также вейпов и кальянов, розничная продажа которых дистанционным способом запрещена законом об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.