В РФ с 1 марта будут блокировать сайты с продажами табака

С 1 марта в России без решения суда будут блокироваться сайты, предлагающие табачную и никотинсодержащую продукцию. Соответствующее положение закреплено в постановлении правительства РФ.
В документе указано, что реализация полномочий по блокировке осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками.
Росалкогольтабакконтроль получит право ограничивать доступ к предложениям о дистанционной продаже табака, никотинсодержащих изделий и устройств для их потребления, а также вейпов и кальянов, розничная продажа которых дистанционным способом запрещена законом об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма.
Ранее с 2018 года аналогичный подход применяется ведомством к информации о дистанционной продаже этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции.