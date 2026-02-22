Ростех поставил в ВС РФ партию зенитных управляемых ракет для «Панцирей»

Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил Минобороны России очередную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов семейства «Панцирь». Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
«ЗУР ближнего перехвата для “Панцирей” предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне. Ранее в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений», — говорится в сообщении.
В Ростехе добавили, что войска отгружены как стандартные ракеты, так и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата.
Также отмечается, что ЗУР ближнего перехвата для «Панцирей» позволяют увеличить боекомплект в направляющих пусковых установок с 12 до 48 ракет.
