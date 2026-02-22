Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростех поставил в ВС РФ партию зенитных управляемых ракет для «Панцирей»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил МО очередную партию ЗУР для комплексов семейства «Панцирь».

Источник: Комсомольская правда

Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил Минобороны России очередную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов семейства «Панцирь». Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«ЗУР ближнего перехвата для “Панцирей” предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне. Ранее в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений», — говорится в сообщении.

В Ростехе добавили, что войска отгружены как стандартные ракеты, так и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата.

Также отмечается, что ЗУР ближнего перехвата для «Панцирей» позволяют увеличить боекомплект в направляющих пусковых установок с 12 до 48 ракет.

Ранее KP.RU писал, что Ростех в преддверии Дня защитника Отечества представил восемь типов новейших беспилотников. В рамках мероприятия были показаны образцы продукции, применяемой в зоне СВО.