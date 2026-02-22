Ростех поставил в ВС РФ партию зенитных управляемых ракет для «Панцирей»

«ЗУР ближнего перехвата для “Панцирей” предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне. Ранее в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений», — говорится в сообщении.