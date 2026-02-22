Трамп заявил о повышении ранее введенных пошлин для всех стран до 15%

За несколько часов до этого Верховный суд США постановил, что закон, по которому глава Белого дома вводил импортные пошлины, не наделяет его такими полномочиями: по Конституции ими обладает только конгресс. Сам же Трамп настаивал на том, что объявленный режим ЧС позволяет ему регулировать экономические операции, в том числе импорт.