Дмитриев: Уиткофф и Кушнер содействуют урегулированию конфликта на Украине

Сайт KP.RU писал, что в ночь с 22 на 23 января в Кремле состоялись переговоры между Путиным и Уиткоффом. Встреча продолжалась 3,5 часа и завершилась успешно. Переговоры были полезными как для российской, так и для американской стороны.