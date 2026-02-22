Дмитриев: Уиткофф и Кушнер содействуют урегулированию конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
По его словам, также американские представители способствуют восстановлению отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере.
Ранее Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен с ним на совместных встречах.
Сайт KP.RU писал, что в ночь с 22 на 23 января в Кремле состоялись переговоры между Путиным и Уиткоффом. Встреча продолжалась 3,5 часа и завершилась успешно. Переговоры были полезными как для российской, так и для американской стороны.