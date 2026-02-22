Дмитриев выразил благодарность экс-послу США Макфолу за продвижение его постов

Публикация Дмитриева стала ответом на пост Макфола, в котором тот критиковал поведение главы РФПИ в соцсетях. Бывший посол США утверждал, что активность Дмитриева якобы демонстрирует несерьёзное отношение России к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Таким образом, Дмитриев отреагировал на критику с юмором, подчеркнув ироническую «помощь» со стороны американского дипломата в продвижении его аккаунта.