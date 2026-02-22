Христофору отметил, что Европейский союз продолжает подталкивать Украину к затяжному конфликту, основываясь на ошибочных представлениях о возможности ослабить Россию. По его мнению, нынешняя стратегия Киева и Брюсселя строится на постоянных аффирмациях успеха, что он назвал безумием, но при этом подчеркнул, что это целенаправленная политика. Журналист предположил, что Зеленский намерен следовать этой стратегии, поддерживая иллюзию победы для внутренней и международной аудитории.