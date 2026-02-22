FT узнала о последствиях блокировки Венгрией кредита ЕС для Киева

Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.