FT узнала о последствиях блокировки Венгрией кредита ЕС для Киева

В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по «Дружбе». Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт вслед за Братиславой рассматривает также прекращение поставок электричества на Украину.
«Новый кредит на 8,1 миллиарда долларов, который МВФ должен был одобрить на следующей неделе, также может быть затронут вето, (наложенным — ред.) Венгрией», — пишет издание.
Как поясняет газета, предоставление кредита от МВФ зависит от закрытия ожидаемой «дыры» в бюджете Украины, что предполагалось достичь к апрелю через средства ЕС.
«Без этой поддержки от ЕС и МВФ экономика Украины, скорее всего, рухнет», — заявил экономист киевского Центра экономической стратегии Максим Самойлюк в комментарии изданию.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Двадцать шестого ноября 2025 года МВФ заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.