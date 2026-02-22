Ричмонд
Макрон обратился к Трампу с неожиданной просьбой

La Tribune: Макрон попросил Трампа снять санкции с экс-еврокомиссара Бретона.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эмманюэль Макрон послал американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором попросил об отмене американских санкций в отношении ряда европейских граждан. Об этом пишет La Tribune Dimanche, ознакомившись с содержанием письма.

В числе людей, за которых просил Макрон, оказались два француза — бывший европейский комиссар Тьерри Бретон и судья Международного уголовного суда (МУС) Николя Гийу.

«Санкции, принятые против Тьерри Бретона, подрывают европейскую регуляторную автономию и, кроме того, основаны на ошибочных анализах», — отмечается в письме французского лидера.

Ограничения в отношении Гийу были приняты после того, как Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его министра обороны. В письме Макрона говорится о том, что такие санкции «подрывают принцип независимости судебной власти и мандат» МУС.

Напомним, в конце декабря прошлого года США ввели визовые ограничения против Тьерри Бретона и четырех других лиц за попытки заставить американские компании модерировать политический контент. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа не потерпит цензуры за пределами страны и готова расширять этот санкционный список, если Евросоюз не изменит свою позицию.

