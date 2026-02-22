Макрон обратился к Трампу с неожиданной просьбой

Ограничения в отношении Гийу были приняты после того, как Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его министра обороны. В письме Макрона говорится о том, что такие санкции «подрывают принцип независимости судебной власти и мандат» МУС.