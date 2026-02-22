Орбан указал на истинную цель Украины в затягивании конфликта с Россией

Орбан указалн, что здравый смысл всё ещё преобладает в Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, эти страны не станут рисковать будущим своих семей, направляя миллиарды евро на поддержку чужого конфликта. Он подчеркнул, что настало время для мирного урегулирования и прекращения боевых действий.