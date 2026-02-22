Премьер Мунтяну рассказал, когда выступит с отчетом о 100 днях работы кабмина

Мунтяну отметил, что намерен обсудить с депутатами подходящую дату для этого выступления.
Говоря об отчете за первые 100 дней работы, премьер выразил желание отойти от привычных форматов и изменить традиции.
«Я всегда стараюсь делать что-то особенное, иначе, чем другие. Но на самом деле некоторые традиции иногда нужно менять. Я ожидал, что представлю отчет с конкретными, осязаемыми результатами. Я обязательно выступлю перед парламентом. Думаю, это произойдет в конце марта — начале апреля», — заявил Мунтяну.
Своим первым достижением на посту премьера он назвал формирование профессиональной команды. При этом Мунтяну подчеркнул, что продолжает активно общаться с гражданами через социальные сети и личные встречи.
«Считаю, что я отчитался перед гражданами, найдя для этого иные формы. Я был очень активен на социальных платформах. Даже в конце года, когда не прошло и двух месяцев с момента моего вступления в должность, я постарался подвести краткий итог своей деятельности и работы правительства», — подытожил премьер-министр.
Напомним, премьер-министр и его команда принесли присягу 1 ноября 2025 года. Первые 100 дней работы кабмина прошли в начале февраля. В этот период ряд оппозиционных политиков призывали премьера выступить с отчетом. Это был мэр Кишинева Ион Чебан, экс-премьер Владимир Филат, а также многие депутаты парламента.