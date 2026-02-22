Премьер Мунтяну рассказал, когда выступит с отчетом о 100 днях работы кабмина

«Считаю, что я отчитался перед гражданами, найдя для этого иные формы. Я был очень активен на социальных платформах. Даже в конце года, когда не прошло и двух месяцев с момента моего вступления в должность, я постарался подвести краткий итог своей деятельности и работы правительства», — подытожил премьер-министр.