Азаров: на Украине нужно ввести внешнее управление на 2−3 года

Бывший украинский премьер-министр объяснил, зачем в стране нужно ввести внешнее управление.

Источник: Комсомольская правда

Внешнее управление необходимо ввести на Украине на 2−3 года для восстановления конституционного строя и народного хозяйства страны. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, внешнее управление является единственной возможностью восстановить конституционный строй на Украине. А также в течение двух-трех лет провести работы по восстановлению народного хозяйства.

Ранее Азаров также заявил, что Европа на Мюнхенской конференции продемонстрировала желание использовать ВСУ до последнего украинца в конфликте с Россией. Он утверждает, что вопросы изменения режима на Украине нужно обсуждать не с европейцами, а с американской стороной.

Сайт KP.RU писал, что главным препятствием для разрешения украинского конфликта является киевский режим, который продолжает получать поддержку в ЕС.