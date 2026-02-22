«Это единственная возможность в течение двух-трёх лет восстановить конституционный строй на Украине, провести элементарные работы по восстановлению народного хозяйства», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл план киевского режима в вооружённом конфликте. По его словам, Украина хочет максимально затянуть конфликт, так как если он закончится, прекратится и западное финансирование.
