Уиткофф надеется на хорошие новости в скором времени по урегулированию на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассчитывает на позитивные новости в скором времени по урегулированию украинского конфликта.

Источник: Reuters

В интервью телеканалу Fox News он выразил надежду, что «в ближайшие недели появятся хорошие новости» в этом вопросе.

По его мнению, в течение трех следующих недель может состояться новый раунд переговоров, который впоследствии приведет к встрече российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Мы с Джаредом (зятем президента США Джаредом Кушнером — прим. ТАСС) надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина. В какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом [США], посмотрим. Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата», — сказал он.

Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17—18 февраля. В первый день они продлились около шести часов, во второй — порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию.

