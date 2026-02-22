Финляндия заявила об исчерпании запасов помощи Украине

При этом, по словам Валтонен, объем поддержки необходимо наращивать. «Безусловно. Финляндия отправляет оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса, но этого недостаточно. Нужно делать больше», — сказала она.
Ранее Financial Times сообщала, что представитель Венгрии в ЕС выступил против идеи привлечения кредита на €90 млрд для Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов поддержать инициативу при условии возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило о приостановке поставок российской нефти по «Дружбе» из-за повреждения на территории Украины. В Венгрию сырье по этому маршруту не поступает с 27 января. Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам.