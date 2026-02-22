Токаев направил телеграммы поздравления в Саудовскую Аравию

Поздравления направлены по случаю Дня основания Королевства Саудовская Аравия.
Казахстан отмечает стратегическое партнёрство.
В телеграммах глава государства подчеркнул важность двусторонних отношений.
Он отметил, что Саудовская Аравия остаётся:
- одним из ключевых партнёров Казахстана
- важным союзником в исламском мире
- значимым партнёром на Ближнем Востоке
Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия.
В поздравлении подчёркнуто, что сотрудничество двух стран основано:
- на дружбе
- взаимной поддержке
- общих интересах
Пожелания руководству и народу Саудовской Аравии.
Касым-Жомарт Токаев пожелал:
- Королю и Наследному принцу успехов в государственной деятельности
- народу Саудовской Аравии — благополучия и процветания.