Токаев направил телеграммы поздравления в Саудовскую Аравию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы Королю Саудовской Аравии Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и Наследному принцу, Премьер-министру Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, передает DKNews.kz.

Источник: Акорда

Поздравления направлены по случаю Дня основания Королевства Саудовская Аравия.

Казахстан отмечает стратегическое партнёрство.

В телеграммах глава государства подчеркнул важность двусторонних отношений.

Он отметил, что Саудовская Аравия остаётся:

  • одним из ключевых партнёров Казахстана
  • важным союзником в исламском мире
  • значимым партнёром на Ближнем Востоке

Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия.

В поздравлении подчёркнуто, что сотрудничество двух стран основано:

  • на дружбе
  • взаимной поддержке
  • общих интересах

Пожелания руководству и народу Саудовской Аравии.

Касым-Жомарт Токаев пожелал:

  • Королю и Наследному принцу успехов в государственной деятельности
  • народу Саудовской Аравии — благополучия и процветания.