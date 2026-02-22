Дмитриев уверен в мире путем диалога

«Мир восторжествует через диалог», — написал он в X.
Таким образом он прокомментировал слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о встрече с Владимиром Путиным. Спецпосланник отметил, что президент РФ был с ним честен.
