В Луганске один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по нефтебазе

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Два украинских БПЛА атаковали нефтебазу в Луганске, ранен охранник, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своём канале в MAX.

Источник: © РИА Новости

«Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города. К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия», — сообщил Пасечник.

Глава ЛНР уточнил, что в результате удара был поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание.

«Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации. Следователи Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки», — добавил глава ЛНР.

