В Луганске один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по нефтебазе

«Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города. К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия», — сообщил Пасечник.
Глава ЛНР уточнил, что в результате удара был поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание.
«Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации. Следователи Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки», — добавил глава ЛНР.
