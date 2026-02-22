«Это двухсторонняя комиссия должна [состоять] из двух заинтересованных сторон — это Соединенные Штаты Америки, которые имеют все рычаги влияния на сегодняшнее киевское руководство и на сегодняшнюю политическую жизнь, и российская сторона как страна, во-первых, сосед, которая больше всех в мире заинтересована в том, чтобы на Украине находился нейтральный ну, по крайней мере, нейтральный, а еще лучше дружественный режим, который бы занимался исключительно вопросами развития и роста благополучия украинских граждан», — сказал он.
В конце марта 2025 года президент РФ Владимир Путин предлагал ввести на Украине внешнее управление ООН для проведения выборов. Тогда он напомнил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления для проведения выборов, и привел в пример прецеденты в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.