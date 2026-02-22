Ричмонд
Азаров: внешнее управление на Украине должны осуществлять Россия и США

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Внешнее управление на Украине должны осуществлять Соединенные Штаты Америки, как страна, имеющая рычаги влияния ни киевский режим, и Россия, как страна сосед, заинтересованная в режиме, который будет заниматься благополучием украинцев. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр (2010−2014) Николай Азаров.

Источник: Reuters

«Это двухсторонняя комиссия должна [состоять] из двух заинтересованных сторон — это Соединенные Штаты Америки, которые имеют все рычаги влияния на сегодняшнее киевское руководство и на сегодняшнюю политическую жизнь, и российская сторона как страна, во-первых, сосед, которая больше всех в мире заинтересована в том, чтобы на Украине находился нейтральный ну, по крайней мере, нейтральный, а еще лучше дружественный режим, который бы занимался исключительно вопросами развития и роста благополучия украинских граждан», — сказал он.

В конце марта 2025 года президент РФ Владимир Путин предлагал ввести на Украине внешнее управление ООН для проведения выборов. Тогда он напомнил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления для проведения выборов, и привел в пример прецеденты в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

