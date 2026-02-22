«Это двухсторонняя комиссия должна [состоять] из двух заинтересованных сторон — это Соединенные Штаты Америки, которые имеют все рычаги влияния на сегодняшнее киевское руководство и на сегодняшнюю политическую жизнь, и российская сторона как страна, во-первых, сосед, которая больше всех в мире заинтересована в том, чтобы на Украине находился нейтральный ну, по крайней мере, нейтральный, а еще лучше дружественный режим, который бы занимался исключительно вопросами развития и роста благополучия украинских граждан», — сказал он.