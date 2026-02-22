Ричмонд
Аэропорты и вокзалы стали площадками информирования о референдуме

Во всех регионах страны развернута информационная кампания по проекту новой Конституции.

Источник: Курсив

Информационные баннеры, посвященные проекту новой Конституции и предстоящему республиканскому референдуму, размещены на ключевых объектах общественного транспорта по всей территории Казахстан.

Материалы установлены в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях метро и остановочных комплексах крупных городов и областных центров — охвачено 60 крупных транспортных хабов по всей стране.

Важная информация охватывает наиболее посещаемые транспортные узлы с высоким пассажиропотоком во всех регионах, что позволяет обеспечить широкий охват аудитории и доступ граждан к разъяснительной информации о сути конституционных изменений и процедуре предстоящего голосования.

Используются как статичные конструкции, так и цифровые форматы: LED-экраны, лайтбоксы и внутренние мониторы в общественном транспорте.

По данным организаторов кампании, информационные материалы размещены во всех областях страны и городах республиканского значения.

Благодаря этой работе казахстанцы могут в удобном и доступном формате узнавать о ключевых изменениях в новой Конституции — теперь не только онлайн, но и в крупных транспортных хабах.