Аэропорты и вокзалы стали площадками информирования о референдуме

Информационные баннеры, посвященные проекту новой Конституции и предстоящему республиканскому референдуму, размещены на ключевых объектах общественного транспорта по всей территории Казахстан.
Материалы установлены в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях метро и остановочных комплексах крупных городов и областных центров — охвачено 60 крупных транспортных хабов по всей стране.
Важная информация охватывает наиболее посещаемые транспортные узлы с высоким пассажиропотоком во всех регионах, что позволяет обеспечить широкий охват аудитории и доступ граждан к разъяснительной информации о сути конституционных изменений и процедуре предстоящего голосования.
Используются как статичные конструкции, так и цифровые форматы: LED-экраны, лайтбоксы и внутренние мониторы в общественном транспорте.
По данным организаторов кампании, информационные материалы размещены во всех областях страны и городах республиканского значения.
Благодаря этой работе казахстанцы могут в удобном и доступном формате узнавать о ключевых изменениях в новой Конституции — теперь не только онлайн, но и в крупных транспортных хабах.