Песков: если Эстония нацелит ядерное оружие на Россию, РФ сделает то же в ответ

«Эстония совсем рядом с нами, Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать. Россия всегда будет делать то, что должно для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.