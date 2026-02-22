Ричмонд
Песков: если Эстония нацелит ядерное оружие на Россию, РФ сделает то же в ответ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия не угрожает Эстонии и другим странам, но всегда будет делать необходимое для обеспечения своей безопасности. Если в Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на Россию, то РФ нацелит свое ядерное оружие на Эстонию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

«Эстония совсем рядом с нами, Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать. Россия всегда будет делать то, что должно для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

