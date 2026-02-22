Четверо судей Верховного суда Башкирии подали в отставку

Мировой судья участка № 7 по Стерлитамаку Евдокия Мустафина самостоятельно подала заявление о прекращении своей отставки в связи с деятельностью, несовместимой со статусом судьи. На прекращении отставки мирового судьи участка № 7 по Туймазинскомй району Айрата Аминева и участка № 10 по Октябрьскому району Уфы Артура Шамсутдинова настаивает председатель Совета судей Башкирии Ильфат Фахрутдинов из-за несоблюдения запретов и ограничений на судей и судей в отставке.