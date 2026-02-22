Четверо судей Верховного суда Башкирии подали в отставку

Кроме того, в отставку подал заместитель председателя Калининского райсуда Уфы Марсель Ишкубатов. Что стало поводом для заявлений, неизвестно.
Мировой судья участка № 7 по Стерлитамаку Евдокия Мустафина самостоятельно подала заявление о прекращении своей отставки в связи с деятельностью, несовместимой со статусом судьи. На прекращении отставки мирового судьи участка № 7 по Туймазинскомй району Айрата Аминева и участка № 10 по Октябрьскому району Уфы Артура Шамсутдинова настаивает председатель Совета судей Башкирии Ильфат Фахрутдинов из-за несоблюдения запретов и ограничений на судей и судей в отставке.
Всего коллегия собирается рассмотреть 26 вопросов. Будет принято решение о кандидатуре трех мировых судей. Также в повестке — 14 представлений председателя Верхнового суда Башкирии Раиля Шайдуллина и председателя арбитражного суда Башкирии Николая Архиереева об аттестации судей.