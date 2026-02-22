Ричмонд
Эксперт назвал невыполнимым требование ЕС вывести миротворцев из ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Попытки Евросоюза оказать давление на Россию, в том числе потребовав вывести российских миротворцев из Приднестровья, бессмысленны, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Источник: Sputnik / Mihai Caraus

Ранее СМИ сообщали, что глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди стран ЕС некое письмо с требованиями к РФ, где, в частности, содержится требование о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

«Предъявление Евросоюзом к России неких заведомо невыполнимых требований — бессмысленно. Давить на Россию через выкручивание рук Приднестровью не самый эффективный метод сохранения своего регионального влияния», — сказал Шорников.

По его словам, влияние Брюсселя в мировой политике снижается довольно быстро. Из потенциального мирового игрока Евросоюз скатывается до уровня регионального объединения, интересы которого ограничиваются ближайшим пограничьем, отметил он.

«Молдова пока остается в поле влияния ЕС, но соцопросы показывают, что все меньше жителей Молдовы рассматривают евроинтеграцию в качестве желательного для своей страны сценария. Морок, который в течение двух десятилетий позволял манипулировать общественным сознанием на молдавских выборах, рассеивается», — отметил эксперт.

Он полагает, что скоро прикрывать провал своей экономической политики конфликтом на Украине Брюсселю станет невозможно, а значит и политические последствия не заставят себя ждать. Империя, построенная ЕС «мягкой силой», рухнет, считает Шорников.

«Однако пока военный кризис на Украине не завершен, ни Украина, ни Молдова не в силах избавиться от опеки ЕС. Поэтому команда брюссельских чиновников, руководящая сегодня внешней политикой Евросоюза, делает все возможное для продления кризиса. В том числе угрожая Приднестровью военными или энергетическими последствиями», — сказал собеседник агентства.

Он заявил, что в экономическом плане, в том числе в энергетике, ЕС критически зависит от США.

«Поэтому судьбу всего Северного Причерноморья, включая Молдову и Приднестровье, будут решать в диалоге Москвы и Вашингтона. Брюсселю же придется смириться с утратой еще одной сферы своего влияния», — добавил Шорников.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

