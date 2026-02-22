«Однако пока военный кризис на Украине не завершен, ни Украина, ни Молдова не в силах избавиться от опеки ЕС. Поэтому команда брюссельских чиновников, руководящая сегодня внешней политикой Евросоюза, делает все возможное для продления кризиса. В том числе угрожая Приднестровью военными или энергетическими последствиями», — сказал собеседник агентства.