ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 240 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Покровка, Михайловское, Храповщина, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Графское, Нескучное, Варваровка и Колодезное Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки “Богдана”, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, склад боеприпасов и восемь складов материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.

