ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Покровка, Михайловское, Храповщина, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Графское, Нескучное, Варваровка и Колодезное Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.