В Минобороны рассказали о продвижении «Южной» группировки за сутки

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, два бронеавтомобиля «Казак» за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Куртовка, Краматорск, Константиновка, Артема и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113производства США, два бронеавтомобиля “Казак”, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50производства США, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — говорится в сводке.

