В Минобороны рассказали о продвижении «Южной» группировки за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Куртовка, Краматорск, Константиновка, Артема и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113производства США, два бронеавтомобиля “Казак”, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50производства США, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — говорится в сводке.