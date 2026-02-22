Минобороны: ВС России атаковали объекты ВПК и энергетики Украины, цели поражены

ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики на территории Украины. Основной целью стал Киев и его пригород. В украинской столице поражены две теплоэлектроцентрали, поврежден дом одного из депутатов Верховной рады. Также атакована Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. «Значительные разрушения» зафиксированы и в Одесской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».