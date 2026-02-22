Ричмонд
Более двух тысяч бойцов группировки «Север» получили награды на передовой

КУРСК, 22 фев — РИА Новости. Более 2 тысяч бойцов группировки «Север» были награждены непосредственно на передовых позициях государственными и ведомственными наградами за выполнение задач в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.

Источник: © РИА Новости

«Более 2 тысяч военнослужащих группировки войск “Север” были награждены государственными и ведомственными наградами в преддверии Дня защитника Отечества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач офицерам, сержантам и солдатам прямо на передовой вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «Суворова», «Жукова», «За Храбрость», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и другие.

«Командование группировки выразило глубокую благодарность военнослужащим за их стойкость, высокий профессионализм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач в Сумской и Харьковской областях», — добавили в группировке.