Более двух тысяч бойцов группировки «Север» получили награды на передовой

КУРСК, 22 фев — РИА Новости. Более 2 тысяч бойцов группировки «Север» были награждены непосредственно на передовых позициях государственными и ведомственными наградами за выполнение задач в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке.