Более двух тысяч бойцов группировки «Север» получили награды на передовой

«Более 2 тысяч военнослужащих группировки войск “Север” были награждены государственными и ведомственными наградами в преддверии Дня защитника Отечества», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач офицерам, сержантам и солдатам прямо на передовой вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «Суворова», «Жукова», «За Храбрость», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и другие.
«Командование группировки выразило глубокую благодарность военнослужащим за их стойкость, высокий профессионализм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач в Сумской и Харьковской областях», — добавили в группировке.