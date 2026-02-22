В РФ предложили запретить выдачу патентов мигрантам с доходом ниже прожиточного минимума

«Устанавливаются следующие условия, при соблюдении хотя бы одного из которых патент не может быть выдан (продлен) или аннулируется: в случае отсутствия в отношении иностранного гражданина Информации, в случае если согласно Информации сумма доходов иностранного гражданина составляет менее прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи, находящегося в Российской Федерации на его иждивении, в среднем за каждый месяц периода, за который представлена соответствующая Информация», — говорится в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что для целей указанного сравнения величина прожиточного минимума может быть увеличена кратно региональному коэффициенту, установленному законом субъекта РФ.
Согласно законопроекту, налоговые органы будут в автоматическом режиме предоставлять МВД информацию о доходах иностранных граждан каждые три, шесть, девять и двенадцать месяцев.
Федеральная налоговая служба России будет автоматически собирать данные о доходах иностранных граждан из отчетов работодателей и их деклараций по «Налогу на профессиональный доход».
В пояснительной записке подчеркивается, что указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранцем впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
В законопроекте уточняется, что для подтверждения временного или постоянного проживания в России вместе с уведомлением иностранец обязан подать один из следующих документов: справку о доходах за отчетный период или копию налоговой декларации, подтверждающей сумму и источники его доходов за прошедший год.
Кроме того, подтверждением могут быть документы об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на иждивении при осуществлении трудовой деятельности у физлиц для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Либо, согласно проекту, документы о получении за прошедший налоговый период доходов от инвестиционной и управленческой деятельности (дивиденды от российских организаций, проценты по вкладам в российских банках, доходы по операциям с ценными бумагами, полученными в РФ, вознаграждения членов совета директоров российских компаний).